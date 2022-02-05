Банги, 5 февраля. Двенадцатая сельскохозяйственная ярмарка открылась в центральноафриканском городе Буар. Об этом сообщили сотрудники информационного портала Oubangui Medias.

Мероприятие организовано «Национальной ассоциацией сельских женщин» (ONFR), оно предоставляет возможность местным фермерам демонстрировать и продавать продукты собственного производства.

«Тема 2022 года — "Охрана окружающей среды как гарантия продовольственной безопасности". С 4 по 6 февраля город Буар станет настоящим местом притяжения для всех интересующихся и занятых в агропромышленном комплексе центральноафриканцев.

В отличие от предыдущих лет, новая ярмарка объединит вокруг себя большую массу фермеров, различных ассоциаций и групп. Посетителей мероприятия ждут более 300 стендов, установленных на эспланаде местного муниципалитета», — отметили в СМИ.