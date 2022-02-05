Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 22:37
22:35
Политика
Посол Антонов: эскалация на Украине идет вразрез с интересами России
22:35
Политика
Израиль может наложить эмбарго на перепродажу оружия Украине
22:20
Весь мир
Сельскохозяйственная ярмарка открылась в центральноафриканском городе Буар
22:15
Политика
Посол Антонов: Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона
21:59
Политика
Российский посол Антонов: США пытаются свести все проблемы к Украине
21:56
Весь мир
Полиция ЦАР получила доказательства участия Франции в попытке захвата власти перед выборами 2020 года
21:52
Весь мир
Координатор движения Talitha Koum призвал власти ЦАР вывести из страны миротворцев ООН
21:51
Происшествия
Холодная вода растеклась по Купчинской улице после прорыва трубы
21:46
Политика
Российский посол Антонов оценил возможность разрыва дипломатических связей с США
21:43
Происшествия
Московские экстренные службы проверяют сообщение о минировании офисов ВТБ
Все новости

Сельскохозяйственная ярмарка открылась в центральноафриканском городе Буар

Весь мир
Сельскохозяйственная ярмарка открылась в центральноафриканском городе Буар
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 5 февраля. Двенадцатая сельскохозяйственная ярмарка открылась в центральноафриканском городе Буар. Об этом сообщили сотрудники информационного портала Oubangui Medias.

Мероприятие организовано «Национальной ассоциацией сельских женщин» (ONFR), оно предоставляет возможность местным фермерам демонстрировать и продавать продукты собственного производства.

«Тема 2022 года — "Охрана окружающей среды как гарантия продовольственной безопасности". С 4 по 6 февраля город Буар станет настоящим местом притяжения для всех интересующихся и занятых в агропромышленном комплексе центральноафриканцев.

В отличие от предыдущих лет, новая ярмарка объединит вокруг себя большую массу фермеров, различных ассоциаций и групп. Посетителей мероприятия ждут более 300 стендов, установленных на эспланаде местного муниципалитета», — отметили в СМИ.

Сельскохозяйственная ярмарка открылась в центральноафриканском городе Буар
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ярмарка завершится церемонией награждения лучших участников по критериям качества, количества и оборота товаров. Среди высокопоставленных гостей ожидается министр сельского хозяйства, а также финансовые партнеры республики.

В середине января похожее мероприятие состоялось на территории города Бозум префектуры Уам. Тогда фермеры нескольких провинций презентовали мясо, бобовые культуры, маниоку, орехи, фрукты и овощи.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Сельскохозяйственная ярмарка открылась в центральноафриканском городе Буар
африка фермеры цар ярмарка
Комментировать