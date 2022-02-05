Банги, 5 февраля. Двенадцатая сельскохозяйственная ярмарка открылась в центральноафриканском городе Буар. Об этом сообщили сотрудники информационного портала Oubangui Medias.
Мероприятие организовано «Национальной ассоциацией сельских женщин» (ONFR), оно предоставляет возможность местным фермерам демонстрировать и продавать продукты собственного производства.
«Тема 2022 года — "Охрана окружающей среды как гарантия продовольственной безопасности". С 4 по 6 февраля город Буар станет настоящим местом притяжения для всех интересующихся и занятых в агропромышленном комплексе центральноафриканцев.
В отличие от предыдущих лет, новая ярмарка объединит вокруг себя большую массу фермеров, различных ассоциаций и групп. Посетителей мероприятия ждут более 300 стендов, установленных на эспланаде местного муниципалитета», — отметили в СМИ.
Ярмарка завершится церемонией награждения лучших участников по критериям качества, количества и оборота товаров. Среди высокопоставленных гостей ожидается министр сельского хозяйства, а также финансовые партнеры республики.
В середине января похожее мероприятие состоялось на территории города Бозум префектуры Уам. Тогда фермеры нескольких провинций презентовали мясо, бобовые культуры, маниоку, орехи, фрукты и овощи.