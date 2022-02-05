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Посол Антонов: Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона

Политика
Посол Антонов: Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона
pixabay.com  /  12019

Вашингтон, 5 февраля. Россия не исключает, что Соединенные Штаты введут против нее новый пакет ограничений. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Вашингтон, по мнению российского посла, вряд ли решится разрушить отношения с Москвой. Но риск введения санкций сохраняется. Пока неизвестно, какими они окажутся.

«Санкции со стороны США мы ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России», — заявил Антонов в эфире «Соловьев Live».

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов порассуждал о вероятности разрыва дипломатических отношений между двух стран. По его словам, подобное решение должен принимать президент. Посольство же будет работать «до последнего дипломата» для налаживания связей.

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