Российский посол Антонов: США пытаются свести все проблемы к Украине

Вашингтон, 5 февраля. США допускают ошибку, пытаясь свести все проблемы международной безопасности к Украине. Соответствующее заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат считает, что подобные действия американской стороны можно расценивать в качестве попытки затушевать истинное положение дел. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Вы знаете, в Америке пытаются свести все сегодняшние проблемы к Украине. Я считаю, что это абсолютно неправильно, это попытка затушевать истинное положение дел», — заявил Антонов.

Представители России и США 3 февраля в Вене провели двусторонние консультации по «раздражителям». Москва получила отказ на все претензии, заключил Антонов.

Посол также прокомментировал попытки западных стран притянуть Россию к украинскому кризису. По словам Антонова, эскалация напряженности на территории Украины не отвечает интересам Москвы. Вместе с этим Россия не стремится к разрыву дипломатических отношений с США и будет поддерживать двустороннюю связь «до последнего дипломата».