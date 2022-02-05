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Полиция ЦАР получила доказательства участия Франции в попытке захвата власти перед выборами 2020 года

Весь мир
Полиция ЦАР получила доказательства участия Франции в попытке захвата власти перед выборами 2020 года
facebook.com  /  @ngrebadapm

Банги, 5 февраля. Французское правительство пыталось через боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) устроить насильственную смену власти в ЦАР. Об этом во время допроса рассказал задержанный у посольства бывшей метрополии радикал.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=304758354962990&id=100563765382451

«По данным арестованного Махамата Абдулай, являющегося политическим координатором ныне распущенного формирования "Союз за мир в ЦАР" (UPC), Париж руководил действиями лидера преступников Али Дарассы.

С подачи бывшей метрополии боевики должны были провести переворот на территории Центральноафриканской Республики в конце 2020 года. Кроме того, в их задачи входила физическая ликвидация российских инструкторов, прибывших в регион», — пишут сотрудники СМИ со ссылкой на результаты допроса.

Однако планам Парижа не суждено было сбыться, поскольку отечественные специалисты, которых западные СМИ часто связывают с «ЧВК Вагнера», прекрасно обучили местных военных. Бойцы национальных сил обороны и безопасности за считанные месяцы сумели очистить страну от радикалов.

Полиция ЦАР получила доказательства участия Франции в попытке захвата власти перед выборами 2020 года
pexels.com / Dimitry Anikin

«Тем не менее Франция продолжала прикладывать усилия по дестабилизации обстановки внутри ЦАР, пытаясь вернуть доступ к золотоносным и алмазным рудникам», — заключили сотрудники издания Be-Afrika Sango.

Ранее посольство бывшей метрополии признало факт общения с радикалами. Центральноафриканские журналисты предположили, что, несмотря на заявления дипломатов об открытости ведомства к диалогу, их лояльность распространяется только на откровенных головорезов.

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