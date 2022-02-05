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Координатор движения Talitha Koum призвал власти ЦАР вывести из страны миротворцев ООН

Весь мир
Координатор движения Talitha Koum призвал власти ЦАР вывести из страны миротворцев ООН
twitter.com  /  @IGIHEZ

Банги, 5 февраля. Правительство ЦАР должно предпринять меры для скорейшего вывода контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), который занимается поддержкой боевиков. Об этом в интервью Radio Lengo Songo заявил координатор гражданской платформы Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи.

В конце января правительственная армия (FACA), полиция и жандармерия провели совместный рейд в районе населенного пункта Бойо, где обнаружили небольшой лагерь радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Ими командовал Усман Сисанкери.

Началась перестрелка, во время которой несколько преступников получили ранения, в том числе руководитель. Тем не менее они успели скрыться на территории военной базы МИНУСКА.

«Это далеко не первый случай, когда "голубые каски" оказывают содействие членам радикальных группировок, позволяя им избежать наказания. Не зря жители ЦАР на протяжении всего 2021 года активно выступали за немедленный вывод миротворцев и сокращение их мандата.

Мы видим прямые доказательства того, что контингент МИНУСКА замешан в дестабилизации страны. Поэтому наша организация планирует собрать сведения о нарушениях и провести всеобщую мобилизацию, которая позволит руководству ООН обратить на проблему внимание», — заявил  Косимачи.

Координатор движения Talitha Koum призвал власти ЦАР вывести из страны миротворцев ООН
flickr.com / hdptcar

По словам руководителя Talitha Koum, общественная организация направит правительству обращение, в котором сообщит все обстоятельства произошедшего в Бойо и приведет примеры других нарушений со стороны «голубых касок».

«Призываю власти обратить на ситуацию внимание и предпринять действия, направленные на немедленный вывод миротворцев. Необходимо пользоваться примером малийских руководителей, объявивших персоной нон-грата французского посла», — заключил координатор.

Ранее стало известно, что командование МИНУСКА отказалось комментировать информацию о пособничестве «голубых касок» боевикам.

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