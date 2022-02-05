Российский посол Антонов оценил возможность разрыва дипломатических связей с США

Вашингтон, 5 февраля. Москва не стремится к разрыву дипломатических отношений с Вашингтоном, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Таким образом он ответил на вопрос о вероятности разрыва дипломатических связей с Соединенными Штатами. Он отметил, что принимать подобные решения должен президент. Само посольство будет работать до «последнего дипломата».

«Это вопрос компетенции президента, будем работать до последнего дипломата для налаживания связей», — заявил Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Российское посольство ранее раскритиковало заявление американского госсекретаря Неда Прайса о закрытии офиса телеканала Deutsche Welle в Москве. В дипведомстве считают, что позиция Вашингтона по этому вопросу является ярким примером политики двойных стандартов.