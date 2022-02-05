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Activision Blizzard планирует выпустить игру по Warcraft для смартфонов

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 21:23
Общество
Activision Blizzard планирует выпустить игру по Warcraft для смартфонов
Скриншот игры « World of Warcraft Shadowlands»

Лос-Анджелес, 5 февраля. Вселенная Warcraft может получить новое, мобильное воплощение от американской компании Activision Blizzard. Не исключено, что проект будет представлен уже в этом году.

Ряд технических специалистов считает, что новая задумка студии-разработчика компьютерных игр находится на раннем этапе своего создания. Подробности предстоящей игры для смартфонов пока держатся в строгой тайне.

Между тем слухи о начале работы Blizzard над мобильной версией Warcraft распространялись в медиасреде еще в 2017 году. Годом позднее к этой информации добавились сведения, что якобы в основу нового проекта студии ляжет дополненная реальность.

Ранее стало известно, что компания Rockstar официально объявила о положенном начале созданию новой части легендарной GTA. По словам авторов продолжения игровой франшизы, в настоящий момент ее разработка идет в полном разгаре.

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игра blizzard Warcraft
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