Activision Blizzard планирует выпустить игру по Warcraft для смартфонов

Лос-Анджелес, 5 февраля. Вселенная Warcraft может получить новое, мобильное воплощение от американской компании Activision Blizzard. Не исключено, что проект будет представлен уже в этом году.

Ряд технических специалистов считает, что новая задумка студии-разработчика компьютерных игр находится на раннем этапе своего создания. Подробности предстоящей игры для смартфонов пока держатся в строгой тайне.

Между тем слухи о начале работы Blizzard над мобильной версией Warcraft распространялись в медиасреде еще в 2017 году. Годом позднее к этой информации добавились сведения, что якобы в основу нового проекта студии ляжет дополненная реальность.

Ранее стало известно, что компания Rockstar официально объявила о положенном начале созданию новой части легендарной GTA. По словам авторов продолжения игровой франшизы, в настоящий момент ее разработка идет в полном разгаре.