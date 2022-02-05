Пожар под Гатчиной унес жизнь одного человека

Гатчина, 5 февраля. Женщина погибла в результате пожара в многоквартирном доме в Гатчинском районе Ленинградской области. Жильцы соседней квартиры были госпитализированы.

Инцидент произошел в деревне Мины на улице Школьная. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Также пострадали женщина и ее семилетняя дочь из квартиры напротив. Виной тому стал угарный газ. Все обстоятельства проверяет гатчинская городская прокуратура.

Ранее в соседнем Петербурге спасатели МЧС оперативно потушили пылающую квартиру на проспекте Стачек. К счастью, никто не пострадал, однако серьезные пожары в Северной столице в последнее время не редкость. Усугубляет ситуацию обстановка со снегом в городе, который затрудняет подъезд пожарных машин. Регулярные жалобы жителей города в администрацию губернатора Александра Беглова никаких плодов увы не приносят.