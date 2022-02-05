Политолог Ищенко рассекретил долгоиграющий антироссийский план США в Европе

Москва, 5 февраля. США объявили о планах отправить в страны Европы несколько тысяч своих военных. Как считает политолог Ростислав Ищенко, за этим шагом может стоять далеко идущая игра, направленная против России.

Пентагон намерен перевезти в Германию, Румынию и Польшу около 8 тысяч солдат. Аналитик отмечает, что такое увеличение военного контингента, разумеется, не несет никакой угрозы РФ. Однако стоит понимать, что это лишь один этап в более глобальном плане США.

«Пока что это любимая американская игра в покер: они понемногу повышают ставки. Пока они говорят об отправке 5-8 тысяч человек, но это ничто», — отмечает Ищенко.

Эксперт напомнил, что еще со времен холодной войны Соединенные Штаты находились перед дилеммой. С одной стороны, они не могли содержать в Западной Европе всю американскую армию, а с другой стороны, прекрасно понимали, что с началом войны транзит через Атлантику будет перекрыт, и они уже не смогут перебросить войска в Западную Европу.

«Сейчас они сталкиваются с той же проблемой. Если они провоцируют Россию на войну, то они знают, что эта война может закончиться на атлантическом побережье. Для того, чтобы эффективно противостоять РФ, европейским армиям нужна полномасштабная американская поддержка, если говорить не о ядерной катастрофе, а о полномасштабной войне. Американцы понимают, что как только начнутся боевые действия, дорога через Атлантику будет закрыта флотом и авиацией РФ. Транспорт с войсками уже точно не пройдет», — рассказал политолог в интервью «Sputnik на русском».

twitter.com / @AFSOUTH

Ищенко уверен, что планы США по переброске нескольких тысяч военных говорят о том, что Вашингтон не планирует устраивать военное противостояние с Россией прямо сейчас. Однако очевидно, что именно таким образом Соединенные Штаты намерены нарастить свою группировку к нужному моменту.

«Если бы американцы реально хотели нарастить свои силы в Европе, то сейчас речь бы шла о переброске 100-150-тысячной группировки, как минимум. Раз они говорят про 5-8 тысяч, то это плавное повышение ставок. Потому что можно отправить сегодня 8 тысяч, через неделю 8 тысяч, и так лет за пять довести до 150 тысяч человек. И в один прекрасный день мы увидим в Европе мощную американскую группировку», — объяснил эксперт.

Политолог в то же время отмечает, что Соединенные Штаты в данной ситуации пытаются действовать крайне осторожно, так как прекрасно понимают, что в случае реальной угрозы ответ России не заставит себя ждать.

«Пока они пытаются путем плавного давления искать предел возможностей и постепенно увеличивать численность своих войск в ЕС. Но в США понимают, что ответные действия со стороны России начнутся раньше, чем они реально эту группировку в Европу перевезут. И в принципе они уже получили от РФ ответ, что, если начнется война, она не ограничится Украиной или Евросоюзом — Соединенным Штатам "прилетит" в первую очередь», — подчеркнул политолог Ростислав Ищенко.

Политолог Ищенко ранее рассказал о том, кто и с какой целью организовал утечку ответа США России на ультиматум по безопасности.