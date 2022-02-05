Программа «Место встречи» с Норкиным может перестать выходить по пятницам

Москва, 5 февраля. Зрителей обеспокоило внезапное исчезновение программы «Место встречи» с телеведущим Сергеем Норкиным. Позже выяснилось, что руководство канала НТВ приняло решение сократить эфирное время телепередачи.

В минувшую пятницу «Место встречи» не вышло в эфир в привычное время. Вместо программы на НТВ транслировался сериал «Ментовские войны».

Оказалось, что НТВ занимается изменением программы передач. Это коснулось в том числе и шоу, которое ведет Норкин. Его экранное время были вынуждены сократить. Поэтому привычные пятничные выпуски, в которых обычно освещались менее важные темы, перестанут выходить на экраны, пишет «Экономика сегодня».

В одном из предыдущих выпусков программы «Место встречи» Норкин резко отреагировал на слова украинского политолога Василия Вакарова. В ходе эфира телеведущий указал ему на дверь.