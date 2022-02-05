Россия и Китай заставили США вспомнить о своем самом худшем кошмаре

Москва, 5 февраля. Соединенные Штаты рассчитывали не допустить сближения России и Китая, однако своими же действиями спровоцировали обратный эффект. Теперь Вашингтон оказался в крайне сложной ситуации, выйти из которой для него будет крайне проблематично, если вообще возможно.

Политолог-американист Вероника Крашенинникова подчеркивает, что отношения РФ и КНР за последние годы сильно расширились и укрепились. Недавняя встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, а также подписанное ими соглашение, стали наглядным показателем того, насколько быстро расширяется сотрудничество между двумя государствами.

«Сейчас каждая встреча президентов Путина и Си Цзиньпиня лучше, чем предыдущая. Объем взаимоотношений постоянно увеличивается. Мы все больше сотрудничаем в экономике, политическое сотрудничество тоже становится шире. И все чаще сходится политическая терминология Москвы и Пекина. Слово "сотрудничество" в их итоговом заявлении повторяется 34 раза», — рассказала Крашенинникова в интервью YouTube-каналу «Украина.ру».

Эксперт уверена, что такое тесное взаимодействие России и Китая — это именно то, что больше всего пугает Соединенные Штаты, так как Вашингтон прекрасно понимает, что не сможет справиться с РФ и КНР даже по отдельности, если придется вести борьбу на два фронта.

Если же Москва и Пекин объединятся, у США и вовсе не останется шансов. При этом на данный момент выхода из этой ситуации у американской стороны нет, ведь Вашингтон своими действиями лишь подталкивает Россию и Китай друг к другу.

Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

«Наше экономическое, политическое, военное сближение — это худший кошмар для США. Самое ужасное, что может случиться для Соединенных Штатов — вот такое плотное партнерство России и Китая. Тем более, воевать против такого союза для Соединенных Штатов будет совсем сложно. Но даже если брать наши страны по отдельности, то одновременно вести войну с двумя крупными державами будет проблематично. США всегда избегали такой схемы, для них это не вариант», — уверена политолог.

Аналитик отмечает, что усилить страхи США и рассеять концентрацию их сил могла бы попытка Пекина поднять напряжение в отношениях с Вашингтоном. Однако эксперт предполагает, что намеренно Китай на это не пойдет, так как предпочитает, как и Россия, не устраивать провокации, и пока лишь отвечает на выпады американской стороны.

«Не будем говорить о том, что хорошо бы, если бы Китай поднимал напряжение на своих фронтах, так как в этом случае внимание США будет отвлекаться в большей степени на китайские проблемы. Но это не методы Китая. КНР не демонстрирует агрессии, не занимается провокациями. Да, военная сила Китая наращивается, но только в ответ на действия США», — считает политолог-американист Вероника Крашенинникова.

Известный политолог Михаил Погребинский ранее раскрыл, как Россия заставит Соединенные Штаты вновь сесть за стол переговоров и пойти на уступки.