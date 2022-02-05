Сергей Рябков обсудил с послом Египта укрепление безопасности в Европе

Москва, 5 февраля. Заместитель иностранных дел России Сергей Рябков и посол Египта в РФ Назих Нагари обсудили укрепление безопасности в Европе и ситуацию в сфере контроля над вооружениями.

По сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, встреча прошла в пятницу, 4 февраля. Стороны также рассмотрели международную сделку по Ирану.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также некоторым аспектам ситуации в сфере контроля над вооружениями и укрепления безопасности в Европе», — говорится в заявлении МИД.

Ранее глава Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин направил благодарственное письмо министру вакуфов Египта Мухаммаду Мухтару Гума. В послании выражена высокая оценка роли АРЕ и ее исламских институтов в распространении умеренной мысли.