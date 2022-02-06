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Будет борьба: конькобежец Фокичев назвал того, кто может принести золото России на ОИ в Пекине
Спорт
Будет борьба: конькобежец Фокичев назвал того, кто может принести золото России на ОИ в Пекине
Пресс-служба правительства Мурманской области  / 

Советский конькобежец, заслуженный мастер спорта СССР Сергей Фокичев в разговоре с ФАН поделился предположением о предстоящих соревнованиях по спринту и назвал того, кто может принести России золото на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Сегодня стали известны результаты забега на дистанцию 3000 метров среди женщин, в котором приняли участие российские спортсменки Евгения Лаленкова и Наталья Воронина. К финишу конькобежки пришли 10-й и 11-й соответственно, победу одержала спортсменка из Нидерландов Ирен Схаутен. Ранее заслуженный мастер спорта СССР Сергей Фокичев оценил итоги соревнования. Он также выразил надежду на предстоящие соревнования.

«Мы очень надеемся на спринт мужской и женский. Российская конькобежка-спринтер Ангелина Голикова стабильно выступает в этом сезоне, но будет борьба. Олимпиада — это отдельные соревнования. Я очень хочу, чтобы она была первой. Потому что она последние два года хорошо себя проявила, каждый старт она выигрывала или у нее были призы. Но есть достойные соперницы», — говорит Фокичев.

Кроме того, по мнению советского спортсмена, большие надежды подают и мужчины.

«У нас хорошая четверка спринтеров. Они все входят в мировой топ, но все будет решать психология. Олимпийские соревнования не сравнишь ни с какими кубками мира, ни с чемпионатами. Это другой уровень, поэтому возможны варианты. Я желаю ребятам достойно показать себя, справиться с волнением. Мы за них будем брать часть волнения на себя, болея у телевизора. Я желаю им удачи», — заключил Сергей Фокичев.

Ранее российская конькобежка, заслуженный мастер спорта РФ и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ФАН петицию фигуриста и телеведущего Алексея Ягудина о поддержке наших спортсменов перед Олимпиадой в Пекине. По ее словам, Ягудин таким необычным способом намекнул WADA, что мы с нетерпением ждем окончания санкций.

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Все новости / Спорт / Будет борьба: конькобежец Фокичев назвал того, кто может принести золото России на ОИ в Пекине
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