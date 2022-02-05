Бледанс считает, что Васильевой заплатили за рассказ о домогательствах в детстве

, 5 февраля. Популярная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс высказалась о возможной причине признания Татьяны Васильевой о пережитых в детском возрасте домогательствах. По словам звезды, ее коллеге могли за это заплатить.

Бледанс провела совместный с артистом Станиславом Садальским эфир на своей странице в Instagram. Она спросила актера, удалось ли у него нормализовать отношения с давней подругой Татьяной Васильевой. На это журналист ответил, что больше не видит смысла общаться со знаменитостью. В подтверждение своих Садальский вспомнил историю с недавними откровениями актрисы о том, как она стала жертвой домогательств в четыре года.

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Соведущая эфира удивилась сообщению блогера, однако попыталась его объяснить. Бледанс заявила, что Васильева могла решиться на подобные признания, если ей кто-то предложил хороший гонорар. По мнению телеведущей латышского происхождения, ее коллега «не способна ничего говорить бесплатно».

Между тем мысли Татьяны Васильевой едва ли сконцентрированы только на том, как подать публике новую сенсацию. Знаменитость сильно переживает за родную сестру, которая страдает от тяжелой болезни после смерти мужа и сына.