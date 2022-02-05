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Папунаишвили получил травму головы во время выполнения сложного трюка

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 21:06
Шоу-бизнес
Папунаишвили получил травму головы во время выполнения сложного трюка
Невские Новости  /  Андрей Лящев

Москва, 5 февраля. Танцор Евгений Папунаишвили пытался выполнить сложный трюк. В результате артист получил травму головы.

Папунаишвили пытался выполнить обратное сальто. Однако танцор неудачно оттолкнулся, в результате чего приземлился прямо на голову. Травма оказалась не опасной для жизни и здоровья. После случившегося он заметил, что с возрастом стоит более осторожно относиться к тренировкам.

«Конечно, пора бы уже бережнее относиться к себе, но азарт и адреналин пока опережают разум. Мне вдруг почему-то показалось, что я умею делать сальто назад. Феерический идиот», — высказался он в Stories на своей странице в Instagram.

Поклонники Папунаишвили призвали его как можно бережнее относиться к своему здоровью. Сейчас он выступает в шоу «Танцы со звездами» вместе с актрисой Марией Мироновой. Недавно артистка заболела, из-за чего пара рисковала покинуть проект. Однако вскоре она выздоровела, и они вернулись на паркет.

Папунаишвили уже сталкивался с проблемами со здоровьем в прошлом году. В сентябре танцору потребовалась госпитализация из-за резкой боли в спине.

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травма танцор Папунаишвили
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