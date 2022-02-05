США возобновят консульскую работу на Кубе

Вашингтон, 5 февраля. Соединенные Штаты в ближайшее время возобновят консульскую работу на Кубе. Об этом сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс сообщил 3 февраля, что США направят сотрудников консульской службы на Кубу, чтобы ускорить процесс получения виз для кубинских заявителей. Согласно некоторым источникам, дата восстановления консульской работы в посольстве Гаваны еще не определена.

В октябре 2017 года Белый дом принял решение отозвать весь дипломатический персонал с острова обвинив кубинские власти в атаках против сотрудников посольства, у многих из которых наблюдались симптомы так называемого «гаванского синдрома». Среди наиболее часто упоминаемых признаков этого загадочного заболевания называют головные боли, шум в ушах, головокружение и потерю координации.

В дальнейшем подобная симптоматика наблюдалась у сотрудников дипломатических учреждений США во многих странах мира, включая Австрию, Францию и Колумбию.

Федеральное агентство новостей /

Расследование, которое на протяжении нескольких лет проводили врачи, эксперты правительственных агентств и спецслужб США, пришло к выводу, что выявленные среди дипломатов симптомы не являются результатом внешнего воздействия.