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Более 10 гражданских погибли в результате взрыва на юге Сомали

Весь мир
Более 10 гражданских погибли в результате взрыва на юге Сомали
twitter.com  /  @MOALIMUU

Могадишо, 5 февраля. По меньшей мере 10 человек погибли, еще несколько получили ранения в результате взрыва в общественном транспорте в штате Джубаленд на юге Сомали. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в районе Нижняя Джуба в пятницу, 4 февраля. По словам местного чиновника, причиной взрыва послужила мина. Устройство заложили в автомобиль, перевозивший гражданских лиц.

В результате случившегося погибли как минимум 10 местных жителей. Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницы города Кисмайо.

Ни одна из сторон пока не взяла на себя ответственность за взрыв. Однако власти обвинили в произошедшем боевиков движения «Аш-Шабаб», связанного с запрещенной в РФ организацией «Аль-Каида»1.

Ранее сомалийские СМИ сообщили, что торговцы рынка Бакаара в Могадишо начали переговоры с членами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Они недовольны непомерными сборами за право вести коммерческую деятельность, которые взимают экстремисты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сомали
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