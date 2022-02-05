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Политолог Михеев высмеял попытки Польши «перебить» визит Путина в Китай

Политика
Политолог Михеев высмеял попытки Польши «перебить» визит Путина в Китай
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 5 февраля. Действия Варшавы на фоне бойкота зимней Олимпиады в Китае выглядят неуместно, считает политолог Сергей Михеев.

Речь идет о визите польской делегации в главе с президентом Анджеем Дудой на открытие Игр-2022 в Пекин. Недавно США и их союзники объявили о бойкоте китайских соревнований. Таким образом, Варшава продемонстрировала отсутствие единства у коллективного Запада, отметил Михеев.

«Трудно сказать, почему они решили поехать. Может, они решили таким образом уравновесить визит Путина и показать, что вовсе не весь Запад бойкотирует?», — предположил политолог.

Ранее китайское издание China Daily отметило роль встречи российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в укреплении сотрудничества двух стран. Москва и Пекин выразили готовность к обеспечению глобальной стратегической безопасности, говорится в статье.

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