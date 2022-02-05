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Экономист Хазин призвал США «скинуть толпу паразитов» для стабилизации ситутации в стране

Политика
Экономист Хазин призвал США «скинуть толпу паразитов» для стабилизации ситутации в стране
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 февраля. Соединенные Штаты должны сбросить «толпу паразитов», чтобы остановить падение уровня жизни населения в стране. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.

По словам специалиста, большинство стран Альянса привыкли развиваться на основе экономической модели Вашингтона. Но такая система породила множество «паразитов», среди которых большой вес имеет НАТО. На данный момент американская модель нестабильна, поэтому «паразиты» пытаются предпринять что-то самостоятельно.

В 2021 году годовая инфляция Штатов составила 7%. Федеральная резервная система намерена сокращать баланс. По мнению экономиста, «ультиматум Путина», придуманный президентом США Байденом, мог быть следствием подобного положения страны.

«Не знаю, решатся или нет. Но у них нет другого выхода, потому что им надо уменьшать уровень жизни населения, это неизбежно. Для этого надо скинуть с себя всю толпу паразитов», — говорит Хазин в эфире YouTube-канала Naidi Mamonta.

Ранее бывший президент США Трамп раскритиковал действующего американского лидера из-за «отсутствия лидерства» в политике Вашингтона.

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