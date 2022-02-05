В Швеции испугались возможного ограничения расширения НАТО

Стокгольм, 5 февраля. Возможное прекращение расширения Североатлантического альянса несет угрозу безопасности Швеции. Об этом заявил главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден.

В случае выполнения НАТО требований Москвы о запрете политики «открытых дверей» Стокгольм не сможет полноценно сотрудничать с Альянсом, сообщил главком шведских вооруженных сил Микаэль Бюден.

«Если мир примет российские требования ограничить НАТО, то для обороны Швеции — в случае возможного нападения — все будет выглядеть очень мрачно», — отметил Бюден.

По его словам, при реализации такого сценария Швеция останется без иностранной поддержки.

Официальные представители России многократно разъясняли принципиальную невозможность «нападения» ВС РФ на какое бы ни было суверенное государство.

Ранее американский военный аналитик Рик Розофф рассказал, почему НАТО пытается включить в свой состав Швецию и Финляндию.