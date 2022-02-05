The Drive: учения ВМФ РФ заставили Европу по-новому взглянуть на российский порт в Сирии

Вашингтон, 5 февраля. Прибытие группы российских десантных кораблей в сирийский порт в Тартусе показало наглядно Европе значение форпоста Москвы в Средиземном море. Такими выводами поделился с читателями журнал The Drive.

Накануне группа из шести больших десантных кораблей (БДК) Северного и Балтийского флота прибыли в сирийский порт Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Обозреватель американского издания The Drive Джозеф Тревитик отметил, что прибытие кораблей в Сирию вынудило Европу переосмыслить значение российского пункта в регионе. «ПолитРоссия» приводит выводы обозревателя в пересказе.

Тревитик напомнил западным коллегам все ранние опасения по поводу российской базы в сирийском Тартусе, поскольку теперь десантные корабли ВМФ РФ могут быстро передислоцироваться в Черное море и обратно. Поход БПК вынудил европейских экспертов взглянуть на российский форпост по-новому.

«Остается неясным, имеют ли эти корабли, способные транспортировать значительное количество бронетехники и войск, какие-либо грузы на борту», — отмечает Тревитик.

Эксперт подчеркнул, что ВМФ РФ показал оппонентам способность оперативно развертывать свои силы вдали от российских берегов. В Средиземном море моряки чувствуют себя почти как дома.

Пока в США осмысляют потенциал российской базы в Сирии, Париж был встревожен визитом отряда кораблей ВМФ РФ в пролив Ла-Манш. По словам капитана 3-го ранга запаса Дмитрия Литовкина, маневры БДК до ужаса напугали иностранных военных, потому что те осведомлены об их возможностях.