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Маврикийский нефтяной танкер сел на мель у берегов острова Реюньон

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 20:57
Весь мир
Маврикийский нефтяной танкер сел на мель у берегов острова Реюньон
wikipedia.org  /  U.S. Army Corps of Engineers / Public Domain

Порт-Луи, 5 февраля. Маврикийский нефтяной танкер Tresta Star сел на мель у южного побережья французского острова Реюньон. Об этом сообщает издание Africa News.

Инцидент произошел накануне из-за мощного тропического циклона, получившего название «Батсирай». Экипаж из 11 человек не сумел справиться с сильным ветром и высокими волнами. В итоге корабль оказался на скалах.

«Опасная операция по спасению индийских и бангладешских моряков на маврикийском судне Tresta Star успешно завершена, несмотря на очень неблагоприятные погодные условия», — говорится в сообщении экстренных служб.

Министр Франции Себастьян Лекорню, отвечающий за остров Реюньон, заявил, что танкер шел пустым, и отверг любой риск серьезного загрязнения моря. Местные жители решили лично удостовериться в утверждениях политика.

Туристический гид Хуанито Бойеру посетил место кораблекрушения и изучил его.

«Я пришел посмотреть сам, во-первых, из любопытства, а во-вторых, чтобы лично удостовериться, нет ли каких-либо следов нефти. В воду попало дизельное топливо, которое вытекло из поврежденного судна… довольно жирный материал», — рассказал он.

Циклон «Батсирай» все еще бушует в районе кораблекрушения и не дает специалистам отбуксировать судно в порт для ремонта. Местные власти призывают жителей и гостей острова подготовиться к тяжелым погодным условиям и не выходить на побережье.

Лодка с 60 мигрантами затонула у берегов Ливии. Спасателям удалось выловить 15 человек, остальные числятся без вести пропавшими.

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нефть танкер маврикий кораблекрушение
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