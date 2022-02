Маврикийский нефтяной танкер сел на мель у берегов острова Реюньон

Порт-Луи, 5 февраля. Маврикийский нефтяной танкер Tresta Star сел на мель у южного побережья французского острова Реюньон. Об этом сообщает издание Africa News.

Инцидент произошел накануне из-за мощного тропического циклона, получившего название «Батсирай». Экипаж из 11 человек не сумел справиться с сильным ветром и высокими волнами. В итоге корабль оказался на скалах.

Mauritian oil tanker stranded off the coast of Reunion Island https://t.co/SN1Gdu6qTq