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ООН получила от Рокфеллеров отреставрированный гобелен с изображением «Герники»

Общество
ООН получила от Рокфеллеров отреставрированный гобелен с изображением «Герники»
wikipedia.org  /  Patrick Gruban - originally posted to Flickr as UN Security Council / CC BY-SA 2.0

Нью-Йорк, 5 февраля. Семья Рокфеллеров вернула Организации Объединенных Наций гобелен с изображением «Герники», автором которой является Пабло Пикассо.

Как сообщила пресс-служба международной организации, отреставрированный гобелен будет установлен на свое прежнее место возле зала Совета Безопасности. Генсек ООН Антониу Гутерреш поблагодарил Нельсона Рокфеллера — младшего за возвращение произведения искусства.

«Это очень радостные новости после года трудностей и раздоров по всему миру. "Герника" напоминает всему миру о необходимости укреплять международный мир и безопасность», — отметил глава организации.

Как стало известно ранее, экс-канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от работы в ООН. Гутерреш предлагал ей возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам.

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