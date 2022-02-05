Hyundai Bayon имеет шансы стать востребованным автомобилем на российском рынке

, 5 февраля. Hyundai Bayon мог бы стать одним из востребованных автомобилей, будь он представлен на российском рынке, пишет «Российская газета».

Однако компактный кроссовер B-сегмента был разработан специально для Европы. Название версии также говорит об этом — Байонн является популярным французским курортом. Дизайн у машины соответствующий яркий, запоминающийся. Модель отличается большим количеством выштамповок на боковинах и украшена горизонтальными элементами, которые визуально расширяют автомобиль.

При небольших размерах кроссовера — длина всего 4180 мм — его салон сделан максимально просторным. Оснащение Bayon можно назвать богатым. Автомобиль оборудован цифровой приборной панелью с экраном 10,25 дюйма, атмосферной подсветкой внутреннего пространства, беспроводной зарядкой, встроенной навигацией.

В России автоконцерн Hyundai планирует в 2023 году начать выпуск трех новых моделей на производственных мощностях завода, ранее принадлежащего General Motors. Об этом рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.