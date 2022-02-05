The Drive: США разрешат истребителям F-35 совершать полеты в грозу

Вашингтон, 5 февраля. Американские истребители пятого поколения F-35A Lightning II получат возможность летать в грозу благодаря обновленной топливной системе. Об этом пишет The Drive.

По приведенной в статье информации, F-35А оборудуют топливной системой с улучшенной технологией генерирования инертных газов — Onboard Inert Gas Generation System (OBIGGS). Она заполняет пустоту в баках для горючего специальным веществом, которое уменьшает концентрацию легковоспламеняющихся соединений. В итоге значительно снижается риск взрыва самолета после удара молнии.

Первые истребители оснастят новой топливной системой уже летом текущего года. Благодаря этому F-35А смогут выполнять полеты при плохих погодных условиях.

Ранее сообщалось, что специалисты компании Space Micro по поручению ВВС США создадут терминал, который позволит передавать информацию от истребителя вроде F-35 Lightning II на геостационарный спутник.