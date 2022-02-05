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Сотрудникам Deutsche Welle отказали в поездке в Россию вместе с Шольцем

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 20:49
Общество
Сотрудникам Deutsche Welle отказали в поездке в Россию вместе с Шольцем
Global Look Press  /  Clemens Bilan / Pool

Берлин, 5 февраля. Журналисты Deutsche Welle не будут сопровождать канцлера Германии Олафа Шольца во время поездки в Россию. Об этом информирует газета Der Tagesspiegel.

Немецкий политик поедет в Москву 15 февраля. Вместе с ним в российскую столицу отправятся репортеры, которые будут освещать деятельность канцлера.

По данным Der Tagesspiegel, правительственное ведомство печати и информации отказало Deutsche Welle в участии в поездке. Решение связано с отказом Олафа Шольца идти на конфликт с Россией.

Московское бюро Deutsche Welle было закрыто 4 февраля по решению российского правительства. Такой шаг стал ответом на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.

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германия deutsche welle шольц
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