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Чехова показала, как отдыхает зимой вместе с сыном и матерью в загородном отеле

Шоу-бизнес
Чехова показала, как отдыхает зимой вместе с сыном и матерью в загородном отеле
instagram.com  /  @achekhova

Москва, 5 февраля. Телеведущая Анфиса Чехова решила отдохнуть со своими близкими. Вместе с матерью и сыном знаменитость отправилась в загородный отель.

Кадром с семейного отдыха звезда поделилась на своей странице в Instagram. Чехова призналась, что посещает это место уже не в первый раз — много лет назад здесь проходил ее предсвадебный девичник. На территории экоотеля расположены банный комплекс и рестораны, а доступны СПА-процедуры. Также гости могут наслаждаться чудесными пейзажами.

«Для детей тут раздолье: есть детская комната с батутами, горки с ватрушками, два бассейна (один на улице, другой закрытый), каток и творческая мастерская», — рассказала телеведущая.

Чехова показала, как отдыхает зимой вместе с сыном и матерью в загородном отеле
Prt Scr instagram.com / @achekhova

Подписчики Чеховой положительно отреагировали на эту публикацию. Многие согласились с ее словами о важности совместного отдыха с близкими людьми.

«Анфиса, отдых с детками, родителями и собаками — одно из лучших времяпровождений! Огонь! Очень красиво», — заметила одна из пользовательниц Сети.

На этой неделе Чехова возмутилась высказываниями телеведущей Ксении Собчак о ее курсе по похудению. Знаменитость считает, что скандально известная телеведущая даже не удосужилась ознакомиться с ее инфопродуктом.

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