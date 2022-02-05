Вячеслав Добрынин после микроинсульта находится под наблюдением врачей

Москва, 5 февраля. Народный артист России Вячеслав Добрынин мужественно справляется с последствиями перенесенного микроинсульта, заявил его директор Сергей Карпов.

Приступ случился у Добрынина в 2018 году, после чего он перестал появляться на публике. Однако для давнего друга Льва Лещенко, который отметил свое 80-летие в Москве, он сделал исключение.

Поздравить юбиляра лично и подняться на сцену Добрынин не смог. В зрительский зал артиста провожали под руки коллеги. По словам Сергея Карпова, Добрынин серьезно болеет, но держится хорошо.

«Врачи, ну, я не знаю, честно говоря, не в курсе дел, ведь это, как говорится, его внутреннее что-то. Это лучше у него узнать или у Иры, его супруги. Но я знаю, что он держится и надеется на лучшее», — поделился директор с Пятым каналом.

Ранее стало известно об инсульте у звезды фильма Аллы Суриковой «Будьте моим мужем» Елены Прокловой. В конце января актрису выписали из больницы, она будет восстанавливаться в домашней обстановке.