Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 21:07
21:07
Весь мир
Саудовская Аравия впервые принимает участие в зимних Олимпийских играх
21:06
Шоу-бизнес
Папунаишвили получил травму головы во время выполнения сложного трюка
21:03
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Дмитриев оценил шансы РФ на золото Олимпиады в фигурном катании
21:02
Весь мир
Дональд Трамп заявил, что стал жертвой расизма
21:02
Весь мир
Более 10 гражданских погибли в результате взрыва на юге Сомали
21:00
Политика
Политолог Михеев высмеял попытки Польши «перебить» визит Путина в Китай
20:59
Общество
Ученые колледжа Бейлора выяснили, что жвачка помогает снизить число преждевременных родов
20:59
Политика
Экономист Хазин призвал США «скинуть толпу паразитов» для стабилизации ситутации в стране
20:56
Весь мир
Маврикийский нефтяной танкер сел на мель у берегов острова Реюньон
20:56
Армия
В Швеции испугались возможного ограничения расширения НАТО
Все новости

Вячеслав Добрынин после микроинсульта находится под наблюдением врачей

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 20:46
Общество
Вячеслав Добрынин после микроинсульта находится под наблюдением врачей
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 5 февраля. Народный артист России Вячеслав Добрынин мужественно справляется с последствиями перенесенного микроинсульта, заявил его директор Сергей Карпов.

Приступ случился у Добрынина в 2018 году, после чего он перестал появляться на публике. Однако для давнего друга Льва Лещенко, который отметил свое 80-летие в Москве, он сделал исключение.

Поздравить юбиляра лично и подняться на сцену Добрынин не смог. В зрительский зал артиста провожали под руки коллеги. По словам Сергея Карпова, Добрынин серьезно болеет, но держится хорошо.

«Врачи, ну, я не знаю, честно говоря, не в курсе дел, ведь это, как говорится, его внутреннее что-то. Это лучше у него узнать или у Иры, его супруги. Но я знаю, что он держится и надеется на лучшее», — поделился директор с Пятым каналом.

Ранее стало известно об инсульте у звезды фильма Аллы Суриковой «Будьте моим мужем» Елены Прокловой. В конце января актрису выписали из больницы, она будет восстанавливаться в домашней обстановке.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вячеслав Добрынин после микроинсульта находится под наблюдением врачей
здоровье добрынин артист
Комментировать