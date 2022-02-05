Россия поддержала формирование демократических институтов в Сомали

Москва, 5 февраля. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с президентом Сомали Мохамедом Абдуллахи, известным по прозвищу Фармаджо, на полях 35-й Ассамблеи Африканского союза в Аддис-Абебе. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях. В частности, углубление политического диалога и продвижение возможных совместных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры и сельского хозяйства.

«Мохамед Абдуллахи поделился своими оценками и соображениями в связи со складывающейся общественно-политической обстановкой в Сомали на завершающем этапе парламентских выборов», — говорится в сообщении.

???????????????? 4 февраля в Аддис-Абебе замглавы МИД России М.Л.Богданов встретился с Президентом Сомали @M_Farmaajo.



С российской стороны подтверждена поддержка руководства Сомали по формированию демократических институтов власти в Республике.



???? https://t.co/srzcvkaHI9#РоссияСомали pic.twitter.com/WlEQLvCtGv — МИД России ???????? (@MID_RF) February 5, 2022

Михаил Богданов, в свою очередь,подтвердил позицию России по последовательной и принципиальной поддержке усилий сомалийского руководства по формированию демократических институтов власти в интересах обеспечения безопасности и поддержания прочного гражданского мира в республике.

Во время переговоров стороны также уделили особое внимание задачам повышения эффективности борьбы с международным терроризмом в районе Африканского Рога.

Сомали в конце января возобновило избрание депутатов в Народную палату федерального парламента. Процесс голосования проходит в юго-западном регионе страны.