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Россия поддержала формирование демократических институтов в Сомали
Весь мир
Россия поддержала формирование демократических институтов в Сомали
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 5 февраля. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с президентом Сомали Мохамедом Абдуллахи, известным по прозвищу Фармаджо, на полях 35-й Ассамблеи Африканского союза в Аддис-Абебе. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях. В частности, углубление политического диалога и продвижение возможных совместных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры и сельского хозяйства.

«Мохамед Абдуллахи поделился своими оценками и соображениями в связи со складывающейся общественно-политической обстановкой в Сомали на завершающем этапе парламентских выборов», — говорится в сообщении.

Михаил Богданов, в свою очередь,подтвердил позицию России по последовательной и принципиальной поддержке усилий сомалийского руководства по формированию демократических институтов власти в интересах обеспечения безопасности и поддержания прочного гражданского мира в республике.

Во время переговоров стороны также уделили особое внимание задачам повышения эффективности борьбы с международным терроризмом в районе Африканского Рога.

Сомали в конце января возобновило избрание депутатов в Народную палату федерального парламента. Процесс голосования проходит в юго-западном регионе страны.

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