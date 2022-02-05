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Ученые США выяснили, что людям больше нравятся роботы с женскими чертами

Наука
Ученые США выяснили, что людям больше нравятся роботы с женскими чертами
Федеральное агентство новостей  /  Александр Яремчук

Вашингтон, 5 февраля. Проведенное американскими учеными исследование установило, что людям комфортнее взаимодействовать с роботами с женскими чертами лица и тела.

Эксперимент проводили ученые Университета штата Вашингтон. Они задействовали 170 добровольцев, которые по окончании поделились впечатлениями от общения с разными типами роботов, работающими в отеле. В первом случае гостей приветствовал робот с телом и лицом мужчины. Во втором эксперименте посетителей приветствовала робот-женщина. Еще в двух были использованы роботы разных полов, которые не были визуально похожи на людей, вместо лица у них расположен интерактивный экран.

В результате ряда экспериментов выяснилось, что добровольцам было приятней общаться с роботами с женскими чертами лица и тела. Ученые объясняют это устойчивым гендерным стереотипом о заботливости и услужливости женщин.

Организаторы Олимпиады в Пекине придумали необычный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции среди участников. В зоне медиацентра вместо обычного бармена работает робот. Устройство напоминает собой большую белую руку, которая ловко смешивает напитки в шейкере и разливает их по бокалам.

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