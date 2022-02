Дональд Трамп заявил, что стал жертвой расизма

Вашингтон, 5 февраля. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он стал жертвой расизма. Это заявление он сделал на митинге в Техасе, комментируя расследования, открытые против него в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

По его словам, эти дела ведут три «радикальных злобных, расистских прокурора» Джорджии, Нью-Йорка и Вашингтона — все они чернокожие.

Заявление Трампа стало одним из многих заявлений, которые касались так называемого «обратного расизма» — угнетения, которому подвергаются в США белые. И хотя либеральная повестка утверждает, что «обратного расизма» не существует, реальность говорит об обратном.

В настоящее время в США действует целая сетка различных гендерных и расовых квот, согласно которым определенные должности занимают не наиболее подходящие, а «идеологически правильные» кандидаты. Последним примером стала история с назначением члена Верховного суда США. Президент Байден пообещал назначить на вакантную должность чернокожую женщину, поставив во главу угла не профессиональные качества нового судьи, а его расовую и половую принадлежность.

Democrats support racial discrimination when it fits with their politics. pic.twitter.com/O1B3ehIRsc