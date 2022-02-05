Дональд Трамп заявил, что стал жертвой расизма

Вашингтон, 5 февраля. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он стал жертвой расизма. Это заявление он сделал на митинге в Техасе, комментируя расследования, открытые против него в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

По его словам, эти дела ведут три «радикальных злобных, расистских прокурора» Джорджии, Нью-Йорка и Вашингтона — все они чернокожие.

Заявление Трампа стало одним из многих заявлений, которые касались так называемого «обратного расизма» — угнетения, которому подвергаются в США белые. И хотя либеральная повестка утверждает, что «обратного расизма» не существует, реальность говорит об обратном.

В настоящее время в США действует целая сетка различных гендерных и расовых квот, согласно которым определенные должности занимают не наиболее подходящие, а «идеологически правильные» кандидаты. Последним примером стала история с назначением члена Верховного суда США. Президент Байден пообещал назначить на вакантную должность чернокожую женщину, поставив во главу угла не профессиональные качества нового судьи, а его расовую и половую принадлежность.

Global Look Press / Yuri Gripas / Consolidated News Photos

«Тот факт, что он с самого начала готов дать обещание, что это должна быть чернокожая женщина, я должен сказать, что это оскорбительно. Если ты белый парень, тебе не повезло. Если вы белая женщина, тебе не повезло. Ты не подходишь», — заявил сенатор-республиканец Тед Круз.

Democrats support racial discrimination when it fits with their politics. pic.twitter.com/O1B3ehIRsc — Ted Cruz (@tedcruz) February 5, 2022

Да и чего можно было ожидать от президента, разом объявившего всех белых мужчин внутренними террористами и «самой большой опасностью» для страны.

Подобные практики действуют не только в правительственных кругах. В корпоративной среде подобная дискриминация выражена еще явственнее: компаниям, в совете директоров нет женщин, цветных, представителей сексуальных и других «угнетенных» меньшинств могут не дать кредит и всячески препятствовать в ведении бизнеса.

Наиболее ярко сложившуюся ситуацию можно проследить в Голливуде, где роли также распределяются по принципам политкорректности и русского боярина времен Ивана IV или же средневекового европейского дворянина может играть чернокожий актер. На подобные «мелочи» уже никто не обращает внимания.

Вопросы об «обратном расизме» с новой силой вспыхнули после скандального высказывания актрисы Вупи Голдберг, заявившей в эфире телешоу The View о том, что холокост — это всего лишь разборки между двумя группами белых людей.

Global Look Press / Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

«Нет, это не про расу, не про превосходство белой расы. Это про негуманное отношение человека к человеку», — заявила актриса.

Это высказывание вызвало негодование среди еврейской части населения США, которые раскритиковали заявление Голдберг. В ответ на заявление актрисы антидиффамационная лига США была вынуждена сформировать новое «временное определение» расизма. Согласно ему, расовая дискриминация «происходит, когда отдельные люди или институты демонстрируют более благоприятную оценку или отношение к отдельным людям или группам на основе расы или этнической принадлежности».

Согласно этому определению действия президента Байдена по назначению нового судьи верховного суда можно с уверенностью назвать расизмом. Так же как и многие другие действия его администрации.