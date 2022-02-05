Российская сноубордистка Косова примет участие в ОИ-2022

Пекин, 5 февраля. Сноубордистка Екатерина Косова выступит на зимних Олимпийских играх 2022 года, который продолжаются в Китае.

Пресс-служба Федерации сноуборда России сообщила в Instagram-аккаунте, что Екатерина Косова выступит на пекинской Олимпиаде в дисциплине «Биг Эйр». Спортсменка была первой в очереди на квоту. После того, как одна из сноубордисток получила травму, Международный олимпийский комитет (МОК) предложил России воспользоваться данной возможностью. Косова является двукратной чемпионкой страны в «Биг Эйре».

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. В первый день соревнований в рамках ОИ-2022 сборная России, выступающая под флагом ОКР, завоевала две медали.

Ранее ассистент главного тренера сборной России Виктор Онопко провел встречу с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который готовится к возобновлению сезона на сборе в Португалии. Форвард не выступал за национальную команду с лета 2021 года.