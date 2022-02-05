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Астролог Элеонора Гинзбург назвала знаки зодиака, которым повезет в феврале с деньгами
Общество
Астролог Элеонора Гинзбург назвала знаки зодиака, которым повезет в феврале с деньгами
freepik.com  / 

Профессиональный астролог, практикующий психолог, автор многочисленных астрологических прогнозов, астропортретов, статей Элеонора Гинзбург в разговоре с ФАН назвала знаки зодиака, которым повезет в феврале с деньгами.

Каждый человек слышал фразу «не в деньгах счастье», в этом есть своя правда, однако материальное благополучие беспокоит если не каждого, то почти каждого. Кто-то изучает секреты грамотного финансового планирования, а кто-то доверяет Вселенной. Но если объединить оба фактора, то, быть может, деньги потекут в руки рекой.

Так, в феврале солнце финансового благополучия улыбнется сразу четырем знакам зодиака. По мнению астролога Элеоноры Гинзбург, второй зимний месяц создаст очень хорошую денежную историю для стрельцов.

«Ситуация разворачивается очень хорошо. Здесь возможны приятные подарки, траты, крупные покупки, как говорится, все — на удовольствие и любимых. И в тоже время будет замечен рост заработка», — отмечает собеседница ФАН.

Астролог Элеонора Гинзбург назвала знаки зодиака, которым повезет в феврале с деньгами
vk.com / Элеонора Гинзбург

Прекрасное финансовое положение, по словам астролога, в феврале наблюдается и у водолеев. Причем эксперт по звездам считает такую ситуацию одной из лучших среди всех представителей зодиакального круга.

«Они могут много заработать, увеличить доход. Сами водолеи сейчас целеустремленные, собранные, решают какие-то очень важные свои задачи», — отмечает Элеонора Гинзбург.

На финансовом подъеме находятся и рыбы. По словам специалиста, представители этого знака авторитетны, полны энергии. Не заметить их просто невозможно.

«Они большие, уверенные, влиятельные. В финансовом плане у рыб все хорошо. Они могут сочетать несколько источников доходов. Негатива никакого нет», — уверена астролог.

Элеонора Гинзбург также отметила весов. Для них февраль станет неплохим периодом для недвижимости, дома и создания семейного очага. В тоже время им предстоит много работать, но хоть карьера и идет довольно непредсказуемо, совершенно внезапно может подвернуться какой-то счастливый случай.

Ранее экстрасенс и астролог Денис Холодницкий пообещал, что скоро начнется период, благотворный для любых начинаний. Массовая истерия и нервозность начала этого года скоро подойдут к концу.

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