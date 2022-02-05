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Барановская на фоне слухов о романе с Лепсом заявила, что у нее нет проблем с мужчинами

Шоу-бизнес
Барановская на фоне слухов о романе с Лепсом заявила, что у нее нет проблем с мужчинами
instagram.com  /  @baranovskaya_tv

Москва, 5 февраля. Популярная телеведущая Юлия Барановская оказалась в центре обсуждений после появившихся слухов о предписываемом ей романе со знаменитым певцом Григорием Лепсом. Знаменитость решила прояснить ситуацию в своих отношениях с мужчинами.

Ведущая программы «Мужское / Женское» на Первом канала стала гостьей «Русского радио». В ходе интервью в рамках шоу «Все к лучшему» она решительно заявила, что не испытывает и никогда не испытывала проблем в общении с представителями сильного пола.

«Я в детстве собирала олимпийских мишек. Ради меня мой дедушка шел на все, обменивая их. Вот почему я их собирала. Я ждала его из каждой командировки, а он мне привозил подарки. У меня все в порядке в отношениях с мужчинами», — рассказала Барановская.

Она добавила, что правильно вести себя с мужчинами ее научил именно дедушка. По словам звезды, он мог поменять привезенного из командировки мишку на все, что она пожелает.

Бывшая жена экс-футболиста Андрея Аршавина ранее поразмышляла на тему собственной свадьбы. Отношения телеведущей со спортсменом продлились больше девяти лет, однако официального предложения он ей так и не сделал. За эти годы у пары родились трое детей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Барановская на фоне слухов о романе с Лепсом заявила, что у нее нет проблем с мужчинами
мужчины лепс барановская
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