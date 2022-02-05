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Украинцам пообещали проиндексировать пенсии

Экономика
Украинцам пообещали проиндексировать пенсии
pixabay.com

Киев, 5 февраля. Украинское министерство социальной политики предложило доплачивать по 135 гривен ежемесячно пенсионерам, чьи пособия не попадут под индексацию в марте 2022 года.

В Ассоциации «Свиноводов Украины» предупредили о подорожании свинины до 135–140 гривен за килограмм в ближайшее время. Анонсированная доплата к пенсии кажется насмешкой на фоне стремительного роста цен на продукты питания, сообщает AIF.ua.

По данным минсоцполитики, выплаты неработающим пенсионерам без полного страхового стажа вырастут до 2100 гривен в марте текущего года. Минимальное пособие по инвалидности увеличится до 2300 гривен. Также ведомство планирует увеличить пособие на ребенка для многодетных семей и социальную помощь инвалидам с детства до 2100 гривен.

Известно, что из-за хронического дефицита средств Пенсионный фонд Украины не может в полной мере обеспечивать достойные выплаты. Люди, которые большую часть жизни посвятили работе на производстве, сейчас получают мизерные пособия. Сегодня пенсия на Украине продолжает оставаться одной из самых низких на территории Европы. Власти Киева стремятся полностью отменить страховые пособия. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выплаты пожилым гражданам могут прекратиться через 10–15 лет.

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