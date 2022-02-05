Политолог Михеев оценил глобальные последствия переговоров России и Китая

Москва, 5 февраля. Россия и Китай наверняка договорились о расширении сотрудничества, в том числе и в сфере международной безопасности. Однако, как считает политолог Сергей Михеев, не стоит думать, что положение РФ на международной арене в дальнейшем будет радикально зависеть от КНР.

По мнению эксперта, президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин во время недавних переговоров действительно обсудили и вопрос борьбы с расширением НАТО, и противостояние американским санкциям. Однако, отмечает аналитик, вряд ли Пекин и Москва будут делать какие-то громкие заявления о дальнейшем сотрудничестве.

«Я бы не ждал каких-то сверхжестких заявлений о том, что Китай и Россия будут воевать с НАТО. Это не нужно, и это не в стиле китайского руководства. Пекин сказал, что он против расширения НАТО на восток, в том числе, потому что в КНР понимают, что рано или поздно их безопасности это тоже коснется. И для стиля китайской дипломатии этого вполне достаточно, это довольно жесткое заявление», — объяснил Михеев в интервью YouTube-каналу «Украина.ру».

Политолог подчеркивает, что Россия хоть и ценит поддержку Китая, но вовсе не планирует ставить себя в зависимое положение от КНР, так как это было бы стратегически неверным шагом.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Надо понимать, что Россия не нуждается в такой позиции, при которой она стала бы зависима от Китая. России нужно дать понять китайским друзьям, что мы дорожим этим сотрудничеством, которое направлено в будущее. Мы в принципе благодарны Китаю и рассчитываем на его поддержку в будущем, но вообще все проблемы мы решаем сами, мы на это способны, и это важно и для нас самих, и для отношений с Западом, и даже для отношений с Китаем. Чтобы КНР не показалось, что мы от нее жизненно зависим», — подчеркнул эксперт.

Аналитик уверен, что в сложившихся обстоятельствах Соединенные Штаты своими угрозами и ультиматумами, в том числе в адрес КНР, лишь еще больше способствуют укреплению сотрудничества России и Китая, особенно в сфере противостояния с США.

«Важно говорить о том, как может быть усилено российско-китайское сотрудничество в контексте возможных санкций Запада. Интересно, что США заранее угрожают китайским компаниям санкциями, если КНР будет пытаться помочь России преодолеть последствия наложенных ограничений. Если вдуматься, это хамство просто невероятное. И я думаю, что такая хамская постановка вопроса китайцев, наоборот, только разозлит», — уверен политолог Сергей Михеев.

Политолог Вадим Карасев ранее предсказал радикальные изменения на международной политической арене после переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.