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Саудовская Аравия впервые принимает участие в зимних Олимпийских играх

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 21:10
Весь мир
Саудовская Аравия впервые принимает участие в зимних Олимпийских играх
ТАСС  /  Jae C. Hong / AP

Эр-Рияд, 5 февраля. Саудовская Аравия впервые со времен основания государства в 1932 году приняла участие в зимних Олимпийских играх, которые накануне стартовали в столице Китая.

Вместе с группой спортсменов в Пекин также прибыла делегация официальных лиц королевства, включая министра спорта и президента Олимпийского комитета принца Абдул Азиз бин Турки Аль Фейсал и саудовского посла в США принцессу Риму бинт Бандар Аль Сауд.

«Я исполнена гордости за то, что сегодня на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине стала свидетелем участия первой в истории сборной Саудовской Аравии! Они вдохновляют нас, доказывая, что их амбициям нет предела», — написала дипломат в своем аккаунте Instagram.

Государственный флаг королевства на церемонии был поднят 23-летним Фаиком Абди, который представляет свою страну в соревнованиях по горнолыжному спорту. В октябре прошлого года он сумел набрать наибольшее количество очков во время отборочных матчей в Женеве, в связи с чем недавно основанная Федерация зимних видов спорта Саудовской Аравии (SWSF) назначила его единственным лыжником в своей команде. Еще два представителя королевства, Салман Аль-Ховайш и Ракан Алиреза, также набрали проходное количество квалификационных очков, однако было решено отправить одного Абди.

Саудовская команда на этих играх — единственный представитель страны-члена Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Как заявил перед отлетом спортсменов президент SWSF Рабаб Махассен, сам факт того, что флаг королевства пронесут в ходе торжественного шествия на открытии Олимпиады, является огромной победой для аравийского государства.

«Мы очень рады и горды тем, что примем в этом участие. Мы единственная страна ССАГПЗ, которая когда-либо квалифицировалась на зимние Олимпийские игры», — заявил Махассен.

Церемония официального открытия зимних Олимпийских игр состоялась накануне, в ней приняли участие делегации от 95 государств. 5 февраля были разыграны шесть комплектов медалей в следующих дисциплинах: лыжные гонки (лидер — Норвегия), конькобежный спорт, 3000 метров (Нидерланды), биатлон, смешанная эстафета 4 х 6 км, (Норвегия), прыжки с трамплина (Словения), фристайл (Швеция) и шорт-трек (Китай).

Соревнования по горнолыжному спорту, в которых примет участие представитель Саудовской Аравии, начнутся с завтрашнего дня и завершатся 19 февраля. Всего при этом будут разыграны 11 комплектов наград – по 5 у мужчин и женщин, а еще одна в смешанной дисциплине.

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