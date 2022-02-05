Саудовская Аравия впервые принимает участие в зимних Олимпийских играх

Эр-Рияд, 5 февраля. Саудовская Аравия впервые со времен основания государства в 1932 году приняла участие в зимних Олимпийских играх, которые накануне стартовали в столице Китая.

Вместе с группой спортсменов в Пекин также прибыла делегация официальных лиц королевства, включая министра спорта и президента Олимпийского комитета принца Абдул Азиз бин Турки Аль Фейсал и саудовского посла в США принцессу Риму бинт Бандар Аль Сауд.

«Я исполнена гордости за то, что сегодня на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине стала свидетелем участия первой в истории сборной Саудовской Аравии! Они вдохновляют нас, доказывая, что их амбициям нет предела», — написала дипломат в своем аккаунте Instagram.

Государственный флаг королевства на церемонии был поднят 23-летним Фаиком Абди, который представляет свою страну в соревнованиях по горнолыжному спорту. В октябре прошлого года он сумел набрать наибольшее количество очков во время отборочных матчей в Женеве, в связи с чем недавно основанная Федерация зимних видов спорта Саудовской Аравии (SWSF) назначила его единственным лыжником в своей команде. Еще два представителя королевства, Салман Аль-Ховайш и Ракан Алиреза, также набрали проходное количество квалификационных очков, однако было решено отправить одного Абди.

The #Saudi delegation led by Fayik Abdi walked into the opening ceremony at the Beijing National Stadium raising the Kingdom’s green and white flag for the first time in the history of Winter Olympics. https://t.co/isqOVOGM4t — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) February 5, 2022

Саудовская команда на этих играх — единственный представитель страны-члена Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Как заявил перед отлетом спортсменов президент SWSF Рабаб Махассен, сам факт того, что флаг королевства пронесут в ходе торжественного шествия на открытии Олимпиады, является огромной победой для аравийского государства.

«Мы очень рады и горды тем, что примем в этом участие. Мы единственная страна ССАГПЗ, которая когда-либо квалифицировалась на зимние Олимпийские игры», — заявил Махассен.

Церемония официального открытия зимних Олимпийских игр состоялась накануне, в ней приняли участие делегации от 95 государств. 5 февраля были разыграны шесть комплектов медалей в следующих дисциплинах: лыжные гонки (лидер — Норвегия), конькобежный спорт, 3000 метров (Нидерланды), биатлон, смешанная эстафета 4 х 6 км, (Норвегия), прыжки с трамплина (Словения), фристайл (Швеция) и шорт-трек (Китай).

Соревнования по горнолыжному спорту, в которых примет участие представитель Саудовской Аравии, начнутся с завтрашнего дня и завершатся 19 февраля. Всего при этом будут разыграны 11 комплектов наград – по 5 у мужчин и женщин, а еще одна в смешанной дисциплине.