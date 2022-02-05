Турецкие оппозиционные политики стали популярнее президента Эрдогана

Анкара, 5 февраля. Правящая партия Турции постепенно теряет поддержку населения и сейчас проигрывает оппозиционным политическим движениям. К такому выводу пришли эксперты из Общественного исследовательского центра Евразии (AKAM), выяснившие мнение граждан в рамках социальных опросов.

По словам президента организации Кемаля Озкираза, находящаяся у власти «Партия справедливости и развития» (ПСР), возглавляемая национальным лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, демонстрирует исторически низкую электоральную поддержку, которая составляет лишь 23,3%. В то же время главная оппозиционная «Республиканская народная партия» (РНП), председателем которой является Кемаль Кылычдароглу, показывает более высокие показатели — 25,1%.

Таким образом, если бы всеобщие выборы проводились в Турции в прошлом месяце, нынешнее правительство ждал бы провал.

Данная статистика основывалась на сведениях, полученных в результате телефонных опросов, и заполнения анкет в социальных сетях. Респондентами исследователей общественного мнения были в общей сложности почти 2000 человек из 26 провинций республики.

Вслед за РНП и ПСР наиболее популярными у населения стали прокурдская «Демократическая партия народов» (ДПН) (12,9%) и оппозиционная «Хорошая партия» (12,4%).

Кроме того, опрос показал, что в случае проведения досрочных выборов национального лидера действующий президент уступил бы каждому из трех своих потенциальных конкурентов. Так, главу «Республиканской народной партии» Кемаля Кылычдароглу поддерживают 55,4% опрошенных, мэра Стамбула Экрема Имамоглу 60,8% и градоначальника Анкары Мансура Яваша 61%. Эрдогана в сравнении с каждым из них поддерживают от 34 до 37% респондентов.

ERDOĞAN 3 muhtemel rakibine karşı da çok çok gerilere düştü.



Erdoğan karşısında çatı aday olmaları durumunda;



Kemal Kııçdaroğlu %55

İmamoğlu ve Yavaş %60ları zorluyorlar. pic.twitter.com/pdLEr3xQ7p — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) February 5, 2022

Оценивая политику правящей партии в целом, 63,4% турок назвали ее неудачной, 9,1% — частично успешной, а 27,5% — достойной одобрения.

«Похоже, что счета за электричество сильно ударили по Эрдогану и ПСР», — отметил глава Общественного исследовательского центра Евразии в своем Twitter.

Son anketimizden rakamlar.



Öyle görünüyor ki ERDOĞAN ve AKPARTİYİ elektrik faturaları fena halde çarpmış.



AKP tarihinin en düşük oy oranıyla 2. parti pic.twitter.com/92eT4eT411 — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) February 5, 2022

Кемаль Озкираз напомнил о недавнем решении властей повысить тарифы на коммунальные услуги. В 2022 году домохозяйства с низким доходом будут платить на 50% больше, в то время как рост стоимости электричества для коммерческих потребителей в населенных пунктах с большим спросом составит по меньшей мере 100%. Это уже стало причиной массовых протестов в крупных городах, однако данная проблема — не единственное, что портит репутацию Эрдогана и его команды.

Global Look Press / Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency — Xinhua/Xinhua

Из-за вмешательства президента в финансовую политику и искусственного понижения ключевой процентной ставки Центрального банка турецкая экономика оказалась в глубоком кризисе: национальная валюта обесценилась, а инфляция существенно возросла. Эти проблемы лишь дополнили недовольство граждан нынешним лидером, который сумел расширить свои полномочия, устраняет конкурентов и все более отказывается от принципов светского государства.