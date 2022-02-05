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Лукашенко: Украина никогда не будет воевать с Белоруссией

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 20:48
Армия
Лукашенко: Украина никогда не будет воевать с Белоруссией
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 5 февраля. Белорусский лидер Александр Лукашенко полагает, что военный конфликт между Украиной и Республикой Беларусь невозможен.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Украины война с любым из участников Союзного государства не имеет перспектив. Он сообщил об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Украина никогда с нами не будет воевать... Там некому будет против нас воевать», — подчеркнул Лукашенко.

Он подчеркнул, что Россию и Белоруссию «лучше не трогать». Ранее белорусский президент объяснил, что будет руководить страной, пока вокруг Минска сохраняется тяжелая обстановка.

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