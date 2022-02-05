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ЗРК «Оса» задействовали в ходе проверки сил реагирования Союзного государства в Белоруссии

Армия
ЗРК «Оса» задействовали в ходе проверки сил реагирования Союзного государства в Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Минск, 5 февраля. Российские расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Оса» задействовали во время учений по противовоздушной обороне в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

В субботу на территории Белоруссии прошла проверки сил реагирования Союзного государства. Военные отработали задачи по отражению атаки условного противника с воздуха. В учениях приняли участие расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Оса», несколько дней назад их перебросили в республику на боевое дежурство. О результатах проверки позже сообщили в минобороны Белоруссии.

К 9 февраля в республике будет создана группировка российско-белорусских войск, с 10 февраля она будет принимать участие в десятидневных учениях «Союзная решимость —2022». В маневрах будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части ВВО, ВКС и ВДВ России.

Ранее стало известно о переброске в Белоруссию российских комплексов С-400 «Триумф», они тоже будут задействованы во время учений «Союзная решимость — 2022».

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