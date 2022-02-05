Народная милиция ЛНР: боец ВСУ погиб на занятии по метанию гранат РГД-5

Луганск, 5 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), развернутые в Донбассе, продолжают нести небоевые потери из-за собственного непрофессионализма и халатности. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

Очередной фатальный инцидент произошел с бойцами ВСУ на их первом же учебном занятии по метанию ручных гранат, заявил журналистам офицер НМ Луганской Народной Республики Антон Микужис.

«4 февраля во время метания гранат РГД-5 на полигоне в районе населенного пункта Николаевка один военнослужащий 3-го механизированного батальона 24-й бригады (ВСУ. — Прим. ред.) погиб, один получил ранения средней степени тяжести», — рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ приступили к освоению британских ракетных комплексов NLAW на полигоне в Черниговской области.