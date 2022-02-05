360kuai: Россия при помощи ядерного оружия способна в короткие сроки завершить войну с США

Пекин, 5 февраля. России хватит и несколько часов, чтобы остановить любую атаку неприятеля, в том числе со стороны Соединенных Штатов, пишет 360kuai.

Аналитик в статье для китайского издания обратил внимание, что напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном все усиливается. На этом фоне многие эксперты строят догадки об исходе потенциального вооруженного столкновения РФ и США. Перевод статьи приводит «ПолитРоссия».

Китайский обозреватель убежден, что Россия может в короткие сроки завершить войну с Соединенными Штатами. Конечно, американская армия обладает большим количеством современной техники, однако нельзя сказать, что ВС РФ от нее отстает. Кроме того, РФ по-прежнему имеет самый большой запас ядерного вооружений и об этом нельзя забывать.

«У России самый большой ядерный арсенал в мире. Его достаточно, чтобы угрожать континентальной части Соединенных Штатов. Поэтому боевые действия могут закончиться в считанные часы», — пояснил автор материала.

Также он напомнил, что вскоре на вооружении российской армии окажутся уникальное гиперзвуковое оружие. Речь идет о ракетах «Циркон» и «Сармат».

Ранее депутат Андрей Картаполов выразил мнение, что гиперзвуковые ракеты могут заменить России военные базы в Латинской Америке.