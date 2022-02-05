Трамп обвинил своего экс-заместителя Пенса в игнорировании нарушений на выборах 2020 года

Вашингтон, 5 февраля. Вице-президент США Майк Пенс должен был сделать все, чтобы отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп. Он напомнил, что во время голосования в позапрошлом году были выявлены признаки мошенничества и нарушений. По мнению миллиардера, его экс-помощник Пенс мог вмешаться в ситуацию и не допустить избрания его соперника Джо Байдена.

«Только что увидел заявление Майка Пенса о том, что он не имел права что-либо сделать применительно к подсчету голосов на выборах, кроме как быть автоматическим конвейером», — отметил Трамп.

Как стало известно ранее, экс-глава Белого дома пригрозил вывести своих сторонников на массовые протесты. Трамп потребовал, чтобы прокуроры прекратили расследования против него.