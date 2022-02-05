Военкор Сладков: «Как Украина может подтолкнуть Донбасс в «объятия» России»

Россия — Украина — Донбасс: будет война или нет? Выберет ли Москва в качестве «ответного удара для НАТО» атаку владений Киева?

Отвечу со всей определенностью: а кто ж его знает?

Могу потешить вас версиями моими, дилетанта:

1. Киев, подчиняясь Западу, сам обостряет ситуацию и нападает на ЛДНР, объявляя, что война с Донбассом — это «ее внутреннее дело». Далее — возможное признание Россией ЛДНР, отъем ополчением всей территории Донбасса в пользу ЛДНР и опять-таки напряженность, «экстра-санкции» против России.

2. В качестве ответа на хамство Вашингтона и Запада, а также Киева за невыполнение Минских соглашений Москва признает ЛДНР (и всю территорию Донбасса за этими республиками). Киев отчаянно атакует, далее смотри пункт №1.

Федеральное агентство новостей /

Теперь о том, что происходит. В ЛДНР хлынули репортеры: французы, итальянцы, даже телеканал «Аль-Джазира» две съемочные группы прислал. На фронтах тихо. Разведка ЛДНР сообщает о накоплении украинских сил. Все ждут. Лично я не уверен, что до окончания Олимпиады ничего не будет.

Хотите, в качестве укрепления уверенности о движении Донбасса в сторону России напомню некоторые факты? Пожалуйста!

1. Полный и давнишний переход всей финансовой системы ЛДНР на рубль.

2. Активная адаптация законодательной и нормативной баз ЛДНР к России.

3. Переход науки и образования ЛДНР на российскую систему, аккредитация большинства вузов ЛДНР в России, получение в них дипломов российского образца, образовательный туризм ЛДНР — Россия — ЛДНР.

4. Признание Россией всех документов (паспорта, водительские удостоверения, нотариальные доверенности, документы на транспорт и т. д. и т. п.) республик.

5. Активное получение жителями ЛДНР гражданства России.

И многое-многое другое.

В интересные и волнительные времена живем, братан. В любом случае, если что, встречаемся там, где договорились!

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