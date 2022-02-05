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HBO официально продлил сериал «Эйфория» на третий сезон

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 20:19
Общество
HBO официально продлил сериал «Эйфория» на третий сезон
Кадр из сериала «Эйфория»

Вашингтон, 5 февраля. Молодежная многоэпизодная драма «Эйфория» получит новые серии в третьем сезоне. Телеканал HBO официально объявил о планах снять продолжение.

Авторы проекта поделились радостной новостью с поклонниками сериала в его подтвержденном Twitter-аккаунте. Продюсеры также отметили, что кресло режиссера займет Сэм Левинсон. Кроме того, он станет шоураннером проекта и создателем сценария. Главную героиню по-прежнему сыграет 25-летняя актриса Зендея.

Телеканал HBO выпустил второй сезон «Эйфории» 9 января. С первых серий лента имела грандиозный успех. К новым эпизодам интерес проявило вдове больше зрителей, чем к премьерному релизу сериала.

Ранее стала известна предположительная дата выхода многосерийного проекта по вселенной «Звездных войн». Посвященный джедаю Оби-Ван Кеноби сериал могут показать уже осенью этого года.

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эйфория зендея nbo
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