Центробанк предупредил о росте ставок по ипотеке в ряде регионов

Москва, 5 февраля. Количество российских регионов с повышенной ставкой по ипотечному кредитованию в декабре прошлого года выросло в 2,5 раза, сообщает агентство «Прайм».

По данным Центробанка, число субъектов РФ, где ипотечная ставка превышает 8%, в декабре составило 43. По итогам года самые высокие проценты по кредиту были в Ингушетии — 8,32%. В Чечне, Севастополе и Тыве ипотеку можно было оформить чуть выше 8% годовых. Впервые эту отметку преодолели Кемеровская и Ивановская области, Алтайский край и Хакасия.

Самый дешевый жилищный заем можно было взять в регионах Дальневосточного федерального округа. Например, ставка в Магаданской области не превышала 5,51%.

За истекший год ставка заметно увеличилась: еще в январе она равнялась 7,23%, в декабре в среднем увеличилась до 7,81%, а в некоторых регионах превысила 8%. Эксперты не исключают, что рост цен на жилье может привести к увеличению ежемесячной платы по кредиту за полгода на 21%