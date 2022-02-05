Депутат Шхагошев посоветовал Bloomberg не допускать ошибки Deutsche Welle

Москва, 5 февраля. Американское издание Bloomberg не первый раз допускает «ошибки», поэтому ему следует изучить историю канала Deutsche Welle, чтобы не повторить его судьбу, заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

Журналисты Bloomberg до этого обнародовали статью о якобы начавшемся «вторжении» России на Украину. Материал быстро удалили, а руководство издания принесло извинения за публикацию недостоверных данных.

«Bloomberg не первый раз "ошибается". Лично имею опыт общения с руководителем бюро издания в России Тори Кларк-Шириной. Советуем им изучить недавнюю историю Deutsche Welle, чтобы не пойти по их пути — по крайней мере, как было с закрытием их бюро», — сообщил Шхагошев в интервью РИА Новости.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик ранее заявил, что Bloomberg и Bild нагнетают панику в мире новостями о «вторжении» на Украину. По его мнению, сейчас в качестве «снарядов» выступают сообщения СМИ.