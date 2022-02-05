Сержант ВСУ избил солдата лопатой за отказ идти в магазин за спиртными напитками

Луганск, 5 февраля. Бойцы из состава 57-й бригады ВСУ устроили драку на взводном опорном пункте в поселке Новотошковское. Сержант избил солдата лопатой за отказ сходить в магазин за выпивкой.

В субботу офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис провел брифинг и рассказал СМИ о факте избиения украинского солдата в поселке городского типа Новотошковское. На месте расположения 57-й бригады ВСУ произошел конфликт между сержантом и бойцом. Последний был избит лопатой за отказ идти в магазин за спиртными напитками.

«После очередного отказа подчиненного идти в магазин за спиртным сержант Шуфрич избил солдата Манько стоящей рядом лопатой, после чего запер его в блиндаже», — рассказал Микужис.

Это не первый инцидент с участием нетрезвых военнослужащих. Народная милиция ЛНР регулярно сообщает о случаях, когда пьяные украинские солдаты провоцируют ДТП или подрываются на собственных минных заграждениях.

Хотя это не мешает киевским политикам заявлять, что ВСУ получили в Донбассе серьезный боевой опыт. Генерал-полковник Андрей Картаполов недавно опроверг подобное сообщение из Киева и напомнил, что ВСУ набрались опыта только в области «пьянства и наркомании».