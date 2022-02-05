Аналитик Ву Рицян предсказал проигрыш США в гонке вооружений с Россией и Китаем

Пекин, 5 февраля. США провалят гонку вооружений с Россией и Китаем, попытавшись развернуть ракетные комплексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Об этом пишет South China Morning Post.

Если Вашингтон продолжит развивать военные силы, Москва и Пекин будут вынуждены создать более мощное оружие, чтобы иметь возможность противодействовать, уверен сотрудник Китайского народного университета Ву Рицян.

Китайские аналитики также обеспокоены низкими темпами ликвидации химического оружия в разных странах.

«Скрытая опасность заключается в том, что некоторые страны могут попытаться восстановить контроль над химическим оружием, пока оно полностью не уничтожено», — написал на страницах издания военный Юэ Ган.

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин 4 февраля подписали совместное заявление. Они договорились противодействовать иностранному вмешательству и заявили о недопустимости расширения НАТО.