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Аналитик Ву Рицян предсказал проигрыш США в гонке вооружений с Россией и Китаем

Политика
Аналитик Ву Рицян предсказал проигрыш США в гонке вооружений с Россией и Китаем
pixabay.com

Пекин, 5 февраля. США провалят гонку вооружений с Россией и Китаем, попытавшись развернуть ракетные комплексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Об этом пишет South China Morning Post.

Если Вашингтон продолжит развивать военные силы, Москва и Пекин будут вынуждены создать более мощное оружие, чтобы иметь возможность противодействовать, уверен сотрудник Китайского народного университета Ву Рицян.

Китайские аналитики также обеспокоены низкими темпами ликвидации химического оружия в разных странах.

«Скрытая опасность заключается в том, что некоторые страны могут попытаться восстановить контроль над химическим оружием, пока оно полностью не уничтожено», — написал на страницах издания военный Юэ Ган.

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин 4 февраля подписали совместное заявление. Они договорились противодействовать иностранному вмешательству и заявили о недопустимости расширения НАТО.

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сша китай вооружение
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