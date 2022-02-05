Замминистра обороны Криворучко поздравил ВКС РФ с успешным запуском «Союза-2.1а»

Плесецк (Архангельская область), 5 февраля. Заместитель главы российского военного ведомства Алексей Криворучко посетил космодром Плесецк, откуда сегодня был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко поздравил личный состав Воздушно-космических сил с успешным выполнением задачи по выводу на околоземную орбиту военного спутника. Репортаж о пребывании Криворучко на космодроме Плесецк предоставлен телеканалом «Звезда».

«Расчет отработал слажено, замечаний нет. Поздравляю, спасибо», — сказал Криворучко.

Ранее Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры запуска «Союза-2.1а» со стартовой площадки в Архангельской области.